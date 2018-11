Confermata condanna a Tavares, il commento di Gessica: 'in Italia devono cambiare le leggi'

Attualità

Rimini

| 14:32 - 16 Novembre 2018

"Non ci sono altri colpevoli nello specifico, ma devono cambiare alcune leggi. E' la politica a dover cambiare le cose, attraverso le leggi". Lo dice all'Ansa, a margine di un evento a Montesilvano, Gessica Notaro, all'indomani della sentenza di condanna a 15 anni, da parte della Corte di Appello di Bologna, nei confronti del suo ex fidanzato Edson Taveres, che nel 2017 la sfregiò con l'acido. A proposito del pronunciamento, la giovane si definisce "contenta, soddisfatta: nulla mi ridarà quello che mi è stato tolto, ma secondo quelle che sono le leggi italiane è andata bene". In riferimento al sistema normativo poco efficiente in casi come il suo, Notaro sottolinea che "il gip, giustamente, ha commesso un errore perché è un essere umano e questo lo voglio sottolineare. Lui ha ascoltato solamente la versione dell'uomo maltrattante e non la mia - dice - ma perché la legge lo prevede. Se la legge avesse previsto che era d'obbligo ascoltare la sua versione e anche la mia, sicuramente il gip l'avrebbe arrestato subito e non l'avrebbe lasciato agli obblighi domiciliari".