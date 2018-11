Il Comune di Rimini cerca soldi per le scuole mettendo all'asta moto della Polizia Municipale

Attualità

Rimini

| 13:43 - 16 Novembre 2018

E’ in pubblicazione il bando per la vendita di alcune motociclette di proprietà del Comune di Rimini. Si tratta di diversi modelli di Bmw appartenenti alla Polizia Municipale, attualmente parcheggiate, inutilizzate, nell'autoparco comunale.



Si ricorda che il ricavato dell’asta servirà per lo sviluppo di innovazioni didattiche come il progetto “scuola senza zaino”, potenziare il coding, ausili didattici per l’handicap e nuovi arredi per un diverso utilizzo degli spazi scolastici. Progetti che, dopo la sperimentazione avviata lo scorso anno, si stanno consolidando in alcune realtà scolastiche del territorio come le scuole San Fortunato, “Decio Raggi” e “Margherita Zoebeli” di Santa Giustina..



Il bando è consultabile QUI