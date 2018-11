In casa 2 etti di marijuana, nascosti in una valigia e in cantina: arrestato a Rimini un 21enne albanese

Cronaca

Rimini

| 12:36 - 16 Novembre 2018

Un 21enne albanese, residente a Rimini, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini nel tardo pomeriggio di giovedì 15 novembre. Le indagini dell'Arma sono partite da diverse segnalazioni da parte dei cittadini, relative a un via vai sospetto di giovani in una zona del centro città. Disposta la perquisizione domiciliare a carico del 21enne, i Carabinieri hanno rinvenuto in una valigia, nella camera da letto, un vaso con 80 grammi di marijuana. In cantina il giovane albanese nascondeva invece due involucri in cellophane contenenti la stessa sostanza stupefacente, per altri 120 grammi. L'arresto del 21enne è stato convalidato: si trova ora ai domiciliari, in attesa della prima udienza del processo, nel quale dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.