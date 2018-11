Carabinieri, arrivano otto unità di rinforzo in pianta stabile per il territorio riminese

Cronaca

Rimini

| 12:30 - 16 Novembre 2018

Sono in arrivo 215 Carabinieri e 30 Carabinieri Forestali in tutta l'Emilia Romagna, come rinforzi in pianta stabile. In Provincia di Rimini l'organico sarà integrato da 7 Carabinieri e 1 Forestale. Ne ha dato notizia Jacopo Morrone della Lega Nord, sottosegretario alla Giustizia, commentando: "Un importante segnale di attenzione per la nostra regione. Ai nuovi arrivati auguri di buon lavoro". In Romagna nel complesso sono arrivati 52 uomini. A margine arriva il commento anche del vicepresidente della Commissione parlamentare Affari Costituzionali, Gianluca Vinci: "Grande soddisfazione per l'arrivo di queste nuove unità a tutela del territorio".