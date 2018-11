Folla all'inaugurazione del centro Valmarecchia di Villa Verucchio, ospite Paolo Cevoli

Attualità

VillaVerucchio

| 12:00 - 16 Novembre 2018

Folla delle grandi occasioni mercoledì 14 novembre a Villa Verucchio per l’inaugurazione del nuovo centro Valmarecchia. Il popolare comico e intrattenitore Paolo Cevoli ha condotto l’evento con la caratteristica simpatia, suscitando applausi e sorrisi.



Al taglio del nastro hanno partecipato il Sindaco Stefania Sabba, l’Amministratore delegato di Cia Conad, Luca Panzavolta, i soci Conad gestori del Superstore, Thomas Bellucci ed Emanuele Giacomini.



Articolato su due piani, il centro Valmarecchia ospita un superstore Conad da 2mila metri quadri, affiancato da bar self service “Con Sapore” e parafarmacia. Sullo stesso livello trovano spazio negozi di abbigliamento (Upim, Cafe del Mar), i parrucchieri della Compagnia degli artisti, l’ottica Smart, la gioielleria Fabiani, l’oggettistica per la casa di Satur e il Robinson Pet Center. Il primo piano verrà terminato e aperto nell’anno nuovo. Già assegnati gli spazi a una palestra, un centro dentale e un negozio di abbigliamento.



Quattordici i milioni di euro investiti complessivamente, di cui 10 per la ristrutturazione, 150 occupati, 400 posti auto e 14mila metri quadri di superficie, 5mila dei quali destinati alla vendita: questi i numeri del centro che sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 21.



Ricco il programma delle animazioni dei prossimi giorni: il 18 novembre alle 16,30 sarà la volta del ballerino di Amici Gabriele Esposito, che terrà uno stage di danza con la scuola di danza New Grafic Ballet, mentre il 23 novembre è in programma lo show cooking di Valerio Braschi. Il vincitore della sesta edizione di Master Chef svelerà tutti i segreti della pasta in un laboratorio di cucina per i più piccoli a partire dalle 16,30.