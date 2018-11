Le 'vie dello shopping' si rinnovano: la Regione investe oltre 3,2 milioni di euro su piazze e strade

Attualità

Rimini

| 11:42 - 16 Novembre 2018

Nuove pavimentazioni e nuove illuminazioni, ma anche soluzioni di arredo urbano capaci di rendere ancora più attraenti le vie dello shopping e i mercati delle nostre città, da Piacenza a Rimini.

A tutto questo serve il finanziamento destinato dalla Regione, pari a circa 3 milioni e 200mila euro, per realizzare 33 interventi che dovranno essere completati entro il 2020, per migliorare e promuovere le aree del commercio nei quartieri e nei centri storici delle città.

Di questi, 17 progetti puntano a valorizzare e riqualificare le aree di mercato e quelle urbane con nuovi interventi che vanno dalla pavimentazione di piazze e strade, all’illuminazione, all’arredo urbano. Per questi progetti sono previsti investimenti regionali pari a 2 milioni e 260mila euro per sostenere gli interventi degli enti locali.

Altri 16 progetti, che saranno finanziati dalla Regione con oltre 968mila euro, riguardano la promozione e il marketing del territorio con eventi, percorsi commerciali e servizi per rendere più funzionali e qualificate le aree commerciali cittadine.

“Andiamo avanti con convinzione nell’opera di valorizzazione e potenziamento della rete commerciale tradizionale. Il nostro obiettivo- spiega l’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini- è rafforzare l’identità delle aree di commercio presenti nei quartieri e nei centri cittadini che possono diventare preziosi punti di riferimento e di aggregazione delle comunità.

Con queste risorse saranno realizzati 33 nuovi progetti, in tutta l’Emilia-Romagna, per promuovere queste attività mettendo in campo iniziative e servizi per i consumatori oltre a interventi di riqualificazione di strade e piazze che renderanno più belle e funzionali le vie del commercio cittadino”.

I contributi regionali assegnati agli enti locali ammontano a 250.375 euro per la provincia di Bologna; 300.567 mila euro per quella provincia di Ferrara; 440.006 per Forlì-Cesena; 473.290 per Modena; 281.557 per Parma; 359.807 per Piacenza; 356.435 per Ravenna; 426.462 per Reggio Emilia; 340.297 per Rimini.

In particolare, nella provincia di Rimini sono previsti i seguenti interventi: a Morciano di Romagna sarà riqualificata l’area del mercato di piazza Risorgimento mentre a Misano adriatico saranno avviati una riqualificazione dell’area mercatale di via Dante e il rifacimento dell’arredo urbano delle vie Emilia, Garibaldi e Platani.

Sul fronte della promozione a Rimini è prevista la realizzazione del progetto “Rimini Act. Arte, commercio, tradizione”.