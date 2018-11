Domenica arriva La 'Cheursa di Bech a Santarcangelo: le limitazioni al traffico e alla sosta

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:52 - 16 Novembre 2018

Come da tradizione, sarà la “Cheursa di Bech” a chiudere le iniziative legate alla Fiera di San Martino. Organizzata dall’Atletica Rimini Nord, la manifestazione inizierà a partire dalle 8 di domenica 18 novembre con il ritrovo in piazza Ganganelli. Le competizioni avranno invece inizio a partire dalle 9,30 con le gare non competitive di 9 e 3 chilometri, mentre alle 9,35 partiranno le migliori giovani promesse e alle 10,30 inizierà la gara del circuito competitivo omologato Fidal (Federazione italiana atletica leggera). Per l’intera durata della manifestazione saranno operativi gli agenti della Polizia municipale, un medico e un’ambulanza.



Per consentire la “Cheursa di Bech” sono previste modifiche al traffico e alla sosta in alcune vie del centro. Dalle ore 8 alle ore 12, durante il passaggio dei partecipanti alla gara, è infatti temporaneamente sospeso il traffico nelle vie di piazza Ganganelli, Garibaldi, Dante di Nanni, Trasversale Marecchia, Scalone, Togliatti, Silvio Sancisi, Ludovico Marini e Andrea Costa (fra le vie Felici e Montevecchi). Ai residenti sarà comunque garantito il passaggio dal personale adibito al controllo del traffico.



Infine, dalle 8 alle 12, sarà vietato sostare lungo le vie Ludovico Marini, Andrea Costa (fra via Montevecchi e Felici) e Dante di Nanni (tra via Garibaldi e via Piave), oltre che transitare nelle vie Edoardo Sancisi (tra le vie Modena e Togliatti), Giovanni Da Serravalle e XXIV maggio. L’ordinanza completa è consultabile sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.