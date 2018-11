Week-end del 16, 17 e 18 novembre: formaggio di fossa, tartufo e cioccolato. Cosa fare nel riminese

Eventi

| 15:41 - 16 Novembre 2018

Sarà ancora un week-end da dedicare ai sapori dell’autunno, alle coccole del cioccolato, perché no, a un buon film al cinema in famiglia. Tante le occasioni per svagarsi e tanti i motivi per godersi questo week-end declinato per tutti i gusti. Se volete organizzarvi ecco gli appuntamenti imperdibili a Rimini e provincia.





ENOGASTRONOMIA E MANIFESTAZIONI





Il Comune di Talamello è pronto a diventare una terrazza del gusto. Sabato 17 e domenica 18 novembre il borgo medievale del riminese ospiterà la fiera dedicata all'Ambra di Talamello, il prelibato formaggio prodotto nelle fosse locali. Come di consueto si parte con "D'Vin Fossa", dalle 16 di sabato. QUI tutte le info.





A Mondaino c'è “Fossa, Tartufo e Venere”: si apre domenica 18 novembre la manifestazione dedicata ai sapori delle colline romagnole, giunta alla XVII edizione. L’evento del 2018 sarà un ulteriore passo per un progressivo ritorno allo stile che l’aveva caratterizzata nelle sue primissime edizioni: ricreare l’atmosfera degli anni ’40/’50 attraverso la cura delle scenografie, dei costumi e delle musiche. QUI tutte le info.





A Riccione arriva la prima edizione di "Chocomoments": una festa tutta dedicata al cioccolato artigianale. Appuntamento il 16, 17 e 18 Novembre ai Giardini dell'Alba, in Viale Dante. Gli assoluti protagonisti saranno gli artigiani del cioccolato con le loro specialità, degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini sono solo alcune delle sorprese previste nell’evento più goloso dell’anno. QUI tutte le info.





Ritorna a Rimini Fiera il Gluten Free Expo, l’unico salone internazionale dedicato ai prodotti e all’alimentazione senza glutine. Il salone, giunto alla sua settima edizione, è il punto d'incontro tra aziende, professionisti e pubblico con presentazione di prodotti, aree dimostrative per lo show cooking e laboratori per adulti e bambini. Visita il sito web





TEATRO E MUSICA





Il palcoscenico del Teatro Galli torna ad ospitare “Il barbiere di Siviglia smart”, progetto dell’Orchestra Sinfonica della città di Pesaro in omaggio a Gioacchino Rossini, tra i più rappresentativi musicisti della storia della musica e del melodramma della prima metà dell'Ottocento di cui proprio il 13 novembre scorso si sono celebrati i 150 anni dalla morte. Una versione adattata del più celebre ed eseguito lavoro del compositore marchigiano che sarà proposto dal quintetto dell’Orchestra Sinfonica Rossini al pubblico domenica 18 novembre alle 17 al Teatro Galli, nell'ambito dei Concerti da Camera della Sagra Musicale Malatestiana. QUI tutte le info.





Il Teatro CorTe è pronto a riaprire le porte al pubblico per la stagione 2018 – 2019. Un cartellone ambizioso ed eclettico che saprà far innamorare, ridere e piangere con ospiti d’eccezione provenienti da ogni parte d'Italia fino a Washington DC. I primi a calcare le assi del rinomato palcoscenico romagnolo sono i Circo Paniko con il loro Gran Paniko al Bazar. Saranno ben quattro le repliche. Sabato 17 novembre (ore 17,30 e 21,15) e domenica 18 novembre (ore 16,30 e 18,30). Gran Paniko al Bazar è uno spettacolo che unisce circo, comicità̀ e musica dal vivo.





La Bella stagione dello spazio Tondelli di Riccione prosegue sabato 17 novembre con Pan American in concerto. Pan American è il progetto solista di Mark Nelson, mente, chitarra e voce dei Labradford. Ingresso 10 euro. Spettacolo fuori abbonamento. Informazioni: Spazio Tondelli cell. 320 0168171 (lunedì-venerdì, ore 10-13).





CINEMA





Per la matinèe al Cinema Fulgor sono due film in programma: Il posto delle fragole. E’ una delle pellicole più note del cineasta scandinavo, un road movie catartico e intriso di rimpianti per una giovinezza e una felicità oramai lontanissime, per una vita che sta inevitabilmente volgendo al termine. Il viaggio esistenziale del professor Isak Borg (un commovente Victor Sjöström), rivela ancora oggi una vitalità narrativa ed estetica.





Nell’altra sala: Il mostro di Dusseldorf. Un doppio omaggio al regista Fritz Lang e all'attore ungherese naturalizzato americano Peter Lorre, per il primo film sonoro, ispirato ad una storia vera, a tutt’oggi considerato una pietra miliare della storia del cinema. Orario: dalle 10.00 con colazione Ingresso: 6 € Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it/





Pomeriggio in famiglia con film per tutte l’età al Cinema al Cinema Tiberio: domenica è la volta di ‘Gli incredibili 2’: mentre Mrs. Incredible va in missione per recuperare i Super, Mr. Incredible veste i panni di casalingo, tra i compiti di Flash, le crisi adolescenziali di Violetta e il piccolo Jack-Jack. Orario: alle 14.30 e alle 17.00 Ingresso: € 5 ridotto: € 4 (fino a 12 anni) Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it





E’ il week-end dell’undicesima edizione dell’Amarcort Film Festival, concorso internazionale di cortometraggi in programma fino al 18 novembre a Rimini.

Quattro giorni di cinema, oltre 200 film selezionati tra i 1000 provenienti da tutto il mondo, anteprime ed eventi speciali. Il festival, il cui nome è un gioco di parole tra il titolo del celebre film di Federico Fellini, Amarcord e il cinema corto, torna anche quest’anno con tanti appuntamenti e una conferma. QUI il programma e tutte le info.





DISCOTECHE





Il venerdì sera è “solo” Byblos con l’esclusiva serata "Chalet Byblos". Il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco, in consolle le sonorità di Maurizio Nari, Ale Neri, Domez e Denny Pee e Alex L, per la serata più fashion della riviera. QUI tutte le info.





Torna il venerdì dedicato a tutte le donne. Torna al Peter Pan Riccione Alpha Woman con Ciuffo, Frankie P e Dj Thor.





Sabato 17 novembre si rinnova l’appuntamento con il Bradipop Rimini. Sul palco della discoteca riminese si esibiscono i Kaufman.