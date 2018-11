Gessica Notaro, confermata la condanna a 15 anni per Eddy Tavares

Cronaca

Rimini

| 18:38 - 15 Novembre 2018

La Corte di appello di Bologna ha condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni Edson Tavares, imputato per aver aggredito con l'acido e perseguitato l'ex fidanzata, la showgirl riminese Gessica Notaro. I giudici della prima sezione penale hanno letto la sentenza dopo quasi due ore di camera di consiglio.



Oltre alla condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni, i giudici della Corte di appello di Bologna hanno confermato i risarcimenti alle parti civili, e l'espulsione a fine pena per Edson Tavares. "Per il momento mi consola, poi vedremo. Quando esce starò attenta, nonostante l'espulsione", ha commentato Gessica Notaro, vittima di stalking e delle lesioni con l'acido da parte dell'ex fidanzato capoverdiano. La sentenza ha unito con la continuazione i due processi giudicati in primo grado dal tribunale di Rimini, (con pena di 13 anni, 11 mesi e 20 giorni) a cui si aggiungono un anno e sei mesi per altri reati, come resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamento di animali. Durante la lettura del dispositivo Tavares e la vittima non si sono guardati. "Ma lui mi ha cercata con lo sguardo un attimo prima di uscire dall'aula, si è girato apposta", ha detto Notaro. Tavares è andato via scortato dalla polizia penitenziaria e non ha reagito in modo particolare alla condanna. Foto di repertorio.