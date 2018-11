Dall'antica Roma a oggi, l'acqua e l'economia riminese: esce il libro per i 50 anni di Amir

Attualità

Rimini

| 17:36 - 15 Novembre 2018

Dalla consapevolezza sull’importanza dell’acqua nella vita quotidiana per i cittadini e le imprese ed in considerazione anche dei temi di forte attualità connessi ai cambiamenti climatici, nasce un nuovo progetto editoriale di Amir Spa ad oltre 50 anni dalla sua fondazione.

“Amir - una storia che scorre - dalla sorgente alla rete” è il frutto di circa un anno di lavoro tra ricerca storica, iconografica e interviste; curato della giornalista Valeria De Tommaso, il volume sarà presentato venerdì 16 novembre alle 16.30 a Castel Sismondo (Sala del Cassero).

Circa 200 pagine che l’attuale amministrazione di AMIR SpA ha sentito la necessità di pubblicare partendo dal fatto che l’acqua è elemento imprescindibile della vita e che la complessità dell’organizzazione del Servizio Idrico Integrato (“SII”) è un tema conosciuto per lo più dagli addetti del settore.

“Un libro attraverso il quale intendiamo dare il nostro contributo divulgativo e di conoscenza per rendere noto quale è il sistema di governo che sta dietro al Servizio Idrico Integrato” commenta Alessandro Rapone, Amministratore unico di Amir Spa, che prosegue: “Un servizio che vede protagoniste aziende pubbliche come la nostra, proprietaria delle infrastrutture e partecipata totalmente dagli enti locali, a garanzia della funzione sociale della nostra attività”.

Il Servizio Idrico Integrato, che comprende l’erogazione di acqua potabile, la gestione dei reflui fognari e la depurazione delle acque (tutti servizi presenti in bolletta), implica per la sua notevole complessità un’organizzazione industriale sia dal punto di vista tecnologico, sia per il ricorso a ingenti risorse finanziare, oltre che competenze professionali molto specialistiche.

““Amir - una storia che scorre - dalla sorgente alla rete”” narra dunque di un servizio che è importante per i cittadini, le imprese, il mondo agricolo, la zootecnia e per la produzione di energia idroelettrica.

“Relativamente al nostro territorio, a chiara vocazione turistica, ci tengo a sottolineare che l’Amministrazione comunale di Rimini ha fatto uno sforzo enorme e di importanza storica per garantire non solo ai cittadini, ma anche a chi sceglie la nostra realtà locale per trascorrere le vacanze, le adeguate condizioni ambientali e un mare pulito” dichiara Alessandro Rapone, che poi conclude: “L’operazione PSBO dimostra l’importanza di avere capacità di pianificazione e visione a medio e lungo termine nelle tematiche di carattere ambientale, che devono diventare una priorità assoluta in tutte le agende di governo sia a livello locale che nazionale”.

Il libro illustra la storia economica locale circoscritta al mondo del Servizio Idrico Integrato, la storia del rapporto con l’acqua della città fin dai tempi dei romani e la storia di Amir Spa; contiene anche una pagina introduttiva a cura del Sindaco Andrea Gnassi e la prefazione a cura di Andrea Colli, Professore Ordinario di Storia economica all’Università Bocconi di Milano.

Diviso in tre sezioni, “Amir - una storia che scorre - dalla sorgente alla rete”, è un racconto che sviluppa una panoramica sugli investimenti fatti e sulle infrastrutture di cui si è dotato il territorio, dando voce anche ai protagonisti che hanno gestito l’azienda AMIR SpA, in particolare negli ultimi 20 anni, con testimonianze dirette degli ultimi 5 Presidenti.