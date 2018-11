FOTO: Comune difende Marina di Rimini e tutte le Marine d’Italia, manifestazione in piazza Cavour

Attualità

Rimini

| 13:45 - 15 Novembre 2018

In rappresentanza del Comune di Rimini sia il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi che l’assessore al Demanio Roberta Frisoni hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta giovedì mattina in difesa di Marina di Rimini e di tutte le Marine d’Italia.

Un’occasione per ribadire il netto “NO” dell’Amministrazione comunale di Rimini agli sviluppi in tema di canoni demaniali che stanno mettendo in serio pericolo il futuro della darsena stessa e un impegno, ribadito davanti ai manifestanti sia dal Sindaco Gnassi che dall’assessore Frisoni, a sostenere attivamente come amministrazione comunale di Rimini e Anci le Marinerie. In ogni iniziativa che abbia come obiettivo la soluzione in Parlamento di una questione per molti versi paradossale.

“Le Marine e le darsene – hanno ribadito gli amministratori riminesi - sono infrastrutture strategiche in un Paese che si affaccia sul Mediterraneo e per questo da sostenere. Così come lo straordinario driver della cosiddetta ‘Blue Economy’, che va dalla marineria, alla nautica e alle filiere ad essere riconducibili. Tutto quello che nel nostro Paese non è avvenuto e non avviene.”. Il Sindaco ha ricordato come Comune di Rimini ed Anci abbiano redatto una proposta normativa e anche un emendamento alla Legge di Stabilità per risolvere alla radice, in via parlamentare, questo incredibile imbroglio che danneggia imprese, lavoratori, città e l’intero Paese.