Volley giovanile, la Under 16 SGR-Grossi cade contro la capolista e poi doma la blasonata Teodora

| 13:20 - 15 Novembre 2018

Una vittoria e una sconfitta per il Riviera Volley Under 16 targato SGR-Grossi. Martedì a Bologna capitombolo per 3-1 contro la leader del girone del campionato regionale, la VTB Pianamiele: 3-1 (25/18, 20/25, 25/16 25/8). La formazione bolognese ha fatto valere il suo gap fisico e tecnico. Le riminesi hanno combattuto strenuamente nei primi due set, nel terzo si sono via via lasciate andare e nel quarto parziale hanno chiuso addirittura a d otto. Da segnalare che in entrambe le partite la squadra di Edo Nanni era priva di Semprini Cesari, una pedina importante nello scacchiere, ancora ai box per infortunio.

RIVIERA VOLLEY Ariano, Moras 1, Magi 10, Forlani 7, Piomboni 4, Morelli, Salgado, Pellegrini 6, Pederboni 3, Evangelisti 1(L). Ne. Semprini Cesari. All. Nanni.



IL RECUPERO Mercoledì alla palestra Rodari, si è giocato il recupero della prima giornata contro la Teodora. Ebbene, la squadra di Edo Nanni si è sbarazzata con un secco 3-0 (25/23, 27/25, 27/25) della blasonata avversaria reduce tra l'altro dalla vittoria del giorno precedente contro l'Olimpia Teodora Ravenna, la squadra tre la più forti del girone. Le riminesi hanno giocato molto bene compiendo pochi errori, sono state attente in difesa e grazie ad una battuta molto efficace, le ravennati sono state limitate soprattutto negli attacchi al centro.

RIVIERA VOLLEY Ariano 5, Magi 10, Forlani 11, Piomboni 2, Salgado 14, Pederboni 9, Evangelisti 1 (L). N.E. Pellegrini, Semprini Cesari, Moras, Morelli.



PROSSIMI APPUNTAMENTI Venerdì alle ore 20,30 alla palestra Rinaldi la Ke Car gioca il derby contro Viserba per il campionato Under 18 territoriale. Sabato alla palestra Rodari l'Emanule - formazione di B2 - sfida la leader Clai Mola. Si gioca alle ore 17. Infine domenica acora alla Rodari la Under 16 gioca contro lla big Olimpia Teodora Ravenna alle ore 11.