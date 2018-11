Rimini, tassa rifiuti, la terza rata scade il 30 novembre, ecco tutte le informazioni

Attualità

Rimini

| 11:55 - 15 Novembre 2018

Scade giovedì 30 novembre il termine per il pagamento della terza scadenza della Tari per il 2018.

Si ricorda, a chi non avesse già provveduto al totale pagamento della Tari in unica soluzione, che il 30 novembre 2018 è l’ultimo giorno per provvedere al pagamento della 3° rata.

Coloro che hanno smarrito o non sono più in possesso dei modelli F24 precompilati ed inviati nel mese di maggio possono scaricarli accedendo alla piattaforma LINKMATE, collegandosi all’indirizzo http://sportellotel.servizienti.it/rimini ed usando le credenziali riportate nell’invito stesso. In alternativa può esserne richiesta copia telefonando ai numeri sotto evidenziati.

Il pagamento della rata può essere effettuato in qualunque sportello bancario, postale e per via telematica, senza addebito di commissioni, utilizzando i modelli F24.

Si ricorda a coloro che non avessero ottemperato in tutto od in parte al pagamento delle rate precedenti (ultima rata 2017 e prime due rate del 2018) che possono regolarizzare la propria situazione entro il termine di un anno dalla scadenza di ognuna, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (sanzione ridotta al 3,75%).

E’ possibile ricevere l’invito al pagamento per l’anno 2019 in via telematica, inoltrando specifica richiesta al seguente indirizzo: tassarifiuti@comune.rimini.it . Nella richiesta dovranno essere necessariamente indicate le proprie generalità, un indirizzo mail/pec ed inviato in allegato un documento di riconoscimento valido. In tal modo si eviterà il pagamento di €. 2,00 per spese postali.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE SETTORE TRIBUTI U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari Via Ducale, 7 - 47921 Rimini (Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio)

Orario: - LUNEDI' E MERCOLEDI' dalle ore 9:00 alle ore 12:30 - GIOVEDI' dalle ore 9:00 alle ore 15:00 - MARTEDI' e VENERDI': chiuso al pubblico.

Telefono: 0541 704637 - 704639 - 704176 Fax: 0541 704170 e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it pec: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it