Riccione, incontro in comune per la riqualificazione del quartiere Raibano

Attualità

Riccione

| 11:52 - 15 Novembre 2018

Martedì 20 novembre l’Amministrazione incontra i residenti nel quartiere Raibano relativamente alla prevista riqualificazione del quartiere. Nella sala del Consiglio Comunale, in Via Vittorio Emanuele II alle ore 20.30, verranno toccati temi quali verde, strade, pubblica illuminazione e ogni intervento condiviso e ritenuto rilevante per la sistemazione del quartiere. Secondo una pianificata organizzazione dei quartieri dal punto di vista della progettazione e di una migliorata vivibilità, l’Amministrazione sta procedendo ad una graduale ma costante manutenzione diffusa della città. L’obiettivo è di migliorare la fruibilità carrabile, ciclabile e pedonale secondo una precisa progettazione che colga l’insieme dei singoli quartieri ma anche i piccoli dettagli.