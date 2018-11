Il meteo regionale non informa sull'Alta Valmarecchia, presidente regione Santi scrive alla Rai

Attualità

Valmarecchia

| 11:06 - 15 Novembre 2018

Il presidente della Provincia, Riziero Santi, ha scritto alla redazione Rai dell’Emilia-Romagna per segnalare che le previsioni meteo del Tgr Rai Emilia-Romagna non contemplano l’area territoriale dei 7 comuni dell’Alta Valmarecchia che dal 2009 fanno parte della Provincia di Rimini. Questi invece continuano ad essere presenti nelle previsioni meteo del Tgr Marche.

Precisato che i cittadini ci tengono a rientrare nell’informazione riferita al territorio della comunità della Provincia di Rimini come correttamente deve essere, vi è anche una ragione oggettiva riferita alla diramazione di allerte meteo di Protezione Civile regionale per aree omogenee, essendo la zona in oggetto classificata nelle macroaree A e B della Regione Emilia-Romagna.

Per queste ragioni Santi ha chiesto di poter risolvere quanto prima l’incongruenza.