Inizia la stagione dei campionati under per le formazioni BVolley, ecco tutti i dettagli

| 10:28 - 15 Novembre 2018

Finalmente dopo tanta attesa, dopo tanto lavoro in palestra e dopo qualche amichevole preparatoria per registrare i meccanismi e trovare il giusto affiatamento, è partita la Stagione 2018/2019 dei Campionati Giovanili e di Categoria del Comitato Territoriale Fipav Romagna Uno. Bvolley Romagna si presenta ai nastri di partenza con le proprie formazioni agguerrite e pronte a ben figurare; analizziamo nello specifico i vari campionati:

UNDER 18 FEMMINILE TERRITORIALE: Il campionato parte con le formazioni partecipanti divise in 3 Gironi di 4 squadre ciascuno; BVolley Romagna è stato inserito nel Girone B insieme a Ke Car Riviera Volley Rimini, Acerboli U18 e Pallavolo Viserba. Le prime 2 classificate di ogni Girone andranno a comporre la Poule A che porterà poi alla definizione delle 4 che parteciperanno alla Final Four. Non inizia purtroppo nel migliore dei modi il cammino del Bvolley Romagna; la squadra di coach Gentili esce sconfitta abbastanza nettamente per 3 a 1 (25-10/ 25-17/22-25/25-21) dal PalaRodari sotto i colpi del Ke Car Riviera Volley Rimini di coach Nanni. Un BVolley che commette moltissimi errori in fase di ricostruzione e attacco e si dimostra molto impreciso e nevoso a rete, senza dimenticare che d’altra parte si trova di fronte una formazione molto solida in difesa e più cinica offensivamente. “Credo che la grossa differenza tra noi e loro sia data dal semplice fatto che loro hanno già avuto tre impegni ufficiali mentre per noi era la prima gara con punti in palio, preparata inoltre con un gruppo mai al completo; ci serve solo continuità e quando avremo più benzina nelle gambe e il motore girerà a pieno regime contro di noi sarà dura per chiunque” le parole a caldo di Gentili, non preoccupato del risultato negativo. Prossimo appuntamento per il BVolley Romagna venerdì 16 Novembre alle 20.30 in casa dell’Acerboli U18 per un pronto riscatto.

UNDER 16 FEMMINILE TERRITORIALE: anche questo campionato parte con le 22 formazioni partecipanti divise in 3 Gironi di 7/8 squadre ciascuno; BVolley Romagna fa parte del Girone C insieme a B&P Volley San Marino, Cattolica Volley, Junior Coriano Volley, Misano Volley, Sangrem Volley Morciano e Volley Club Cesena Riv. Le prime 4 classificate di ogni Girone si ritroveranno nella Poule A che porterà poi alla definizione delle 4 che parteciperanno alla Final Four. Nella prima di campionato spettacolare prestazione delle due formazioni del BVolley Romagna e del Volley Club Cesena RIV, che si fronteggiano in un avvincente ed entusiasmante testa a testa fino al tie break decisivo. Alla fine la spunta Cesena per 3-2 (27-25/25-16/17-25/27-29/15-9) in virtù di una maggior aggressività in attacco e al servizio e di una miglior organizzazione difensiva. Coach Zanchi nel dopo partita esprime rammarico per il risultato, ma è estremamente soddisfatto per la prestazione ed il costante miglioramento, che evidenziano il buon lavoro fatto da inizio stagione durante la preparazione e gli allenamenti. Prossimo appuntamento per il BVolley Romagna U16 domenica 25 Novembre alle 11.30 in casa del Cattolica Volley.

UNDER 14 FEMMINILE TERRITORIALE: stessa composizione del campionato under 16 con 22 formazioni divise in 3 Gironi di 7/8 squadre ciascuno; BVolley Romagna è stato inserito nel Girone B insieme a Garden Volley, Pallavolo Viserba Viola, P.G.S. Omar Rimini, Polisportiva Stella, Volley Club Cesena Riv e Villa Verucchio Volley. Anche qui le prime 4 classificate di ogni Girone andranno a comporre la Poule A che porterà poi alla definizione delle 4 che parteciperanno alla Final Four. Inizio facile per il BVOLLEY U14F contro la Pallavolo Viserba Viola, 3-0 (25-6/25-6/25-12), al primo impegno ufficiale; le ragazze di Coach Cardone se la cavano molto bene, solo un po’ di emozione all’inizio ma la partenza è subito in discesa e la leggera tensione svanisce presto. La facilità dell’incontro consente inoltre ai Coach Cardone e Baldacci di far giocare tutte le ragazze e di provare anche qualche schema ad oggi visto solo in allenamento. Queste le parole dell'allenatore a fine partita: "Le ragazze sono state tutte molto brave. La partita era semplice, ma comunque ho visto compattezza ed ordine in campo. Vedremo con partite più complicate, ma sono ottimista per il futuro, siamo di fronte ad un ottimo gruppo". Altra vittoria 3-0 (25-21/25-11/25-13), nella seconda di campionato contro la P.G.S. Omar Rimini che si presenta con un organico di buon livello e qualche individualità interessante. Un po’ di fatica nel 1° set combattuto fino alla fine, anche se per la verità non si ha mai la vera l’impressione che il BVolley possa perderlo; un po’ troppi errori ma anche qualche buon attacco ed azioni di discreto livello. Le parole di Coach Cardone: "Ancora una buona partita, anche se ho rilevato un pizzico di deconcentrazione da parte delle ragazze che alla fine del primo set ci poteva costare caro. Mi piacerebbe che le ragazze avessero sempre la testa sulla partita ed oggi questo non sempre è successo, ma sono molto giovani e questo aspetto migliorerà sicuramente nel tempo anche quando saremo costretti ad incontri più impegnativi". Il Bvolley U14 guida la classifica con 6 punti a punteggio pieno ed aspetta il prossimo appuntamento sabato 17 Novembre alle 17.30 in casa del Garden Volley Rimini.

I campionati sono solo all’inizio ed è presto per fare bilanci; vedremo solo con il procedere delle partite se anche in questa stagione le formazioni BVolley sapranno rendersi protagoniste nei relativi campionati.