Ancora gomme tagliate, l’ultimo atto vandalico colpisce una mamma di Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 10:05 - 15 Novembre 2018

"Dovevo portare i bambini a scuola in auto e sono dovuta andare a piedi" è lo sfogo di una mamma residente a Novafeltria. Un altro episodio di vandalismo a danno delle auto in Alta Valmarecchia dopo quello segnalato mercoledì a Maiolo. A farne le spese le gomme di una Ford Focus parcheggiata a 20 metri da casa in via XXIV Maggio zona Rio Rosso. La donna era rientrata a casa la sera prima verso le 21. Al mattino seguente, verso le 7.45, la brutta scoperta che l'ha costretta a lasciare il mezzo a casa. Le gomme colpite, come nel caso di Maiolo, sono due e si trovano lato guidatore. I tagli netti, inferti probabilmente con un coltello, hanno sgonfiato completamente le gomme. "Avevo fatto montare da pochi giorni quelle antineve e ora sono da buttare" si sfoga la signora "Non ho problemi con nessuno, mai nessuna discussione". Non è la prima volta che subisce danni alla sua auto. Nel maggio scorso era stato sfondato il vetro lato conducente. La signora ha sporto denuncia ai Carabinieri. (Nelle foto le gomme tagliate dell'auto della donna).