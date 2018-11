Calcio Promozione, il Vis Misano fa suo il derby: 3-0 al Morciano

Sport

Misano Adriatico

| 09:26 - 15 Novembre 2018

Dopo la sospensione per maltempo, il derby tra le neopromosse riparte dal primo minuto di gioco. Al Santamonica, Misano e Morciano mostrano un bel primo tempo, frizzante e con diverse occasioni da rete per entrambe le squadre. I primi a farsi avanti sono i locali al 5' con un bel traversone di Savioli su cui nessuno arriva per il tap in vincente, due minuti dopo e' Muccioli a cercare i compagni in area, Stella prova il tacco a sorpresa ma la sua conclusione e' rimpallata, sul rinvio della difesa Imola prova dalla lunghissima distanza ma Marconi blocca. Al 18' si fa avanti il Morciano con Ubaldi che si accentra e fa partire un bel tiro che colpisce solamente il sostegno della rete dando l'impressione del gol, al 28' lo stesso terzino mette in mezzo un bel traversone con Ottaviani che arriva a colpire la sfera ma la deposita fuori. Dopo una manciata di minuti, sugli sviluppi di un corner Ottaviani con un insidiosissimo tiro-cross costringe Sacchi al tuffo plastico per rinviare di pugno. Il secondo tempo inizia con un tiro dalla distanza di Masini che termina a lato della porta difesa da Sacchi, per poi addormentarsi per le tante interruzioni di gioco. Fino al 65', quando Antonietti dalla fascia mette un bel cross per il neo-entrato Urbinati M. che viene pero' murato, ma questo e' solamente un anticipo di quello che sta per accadere, i giovani messi in campo da mister Bucci da una scossa alla partita, Baldini al 74' sfrutta un pasticcio della difesa ospite per scavalcare Marconi in uscita e portare in vantaggio i suoi. Dopo solo 4 minuti, dopo un'azione magistrale palla a terra del Misano, arriva il cross arretrato dello stesso Baldini per Urbinati che arriva a rimorchio e la mette in fondo al sacco. All'80' si fa rivedere il Morciano, con un corner pericolosissimo che costringe il portiere locale a respingere in tuffo. Ma all'82' arriva il colpo del KO per il Morciano, Meluzzi dalla sinistra pennella un tiro a giro che si infila in rete senza dare scampo al giovane portiere ospite.



VIS MISANO - MORCIANO 3-0

Formazioni:

VIS MISANO F.C.D.: Sacchi, Siliquini (77' Urbinati), Imola, Antonietti, Lepri, Sanchez, Muccioli (67' Baldini), Boldrini, Stella (58' Urbinati), Laro (67' Torsani), Savioli (80' Meluzzi). A disposizione: Cuomo, Capomaggi, Fraternali, Urbinati, Torsani, Baldini, Urbinati, Meluzzi, Semprini. Allenatore: Sig. Marco Bucci

MORCIANO CALCIO: Marconi, Ceccaroni, Ubaldi (70' Bencivenga), Tenti, Ingrosso (81' Rotondi), Rocchetti, Ragno (46' Gambuti), Masini (52' Polini), Angelelli, Monaldi, Ottaviani (65' Longoni). A disposizione: Batani, Bencivenga, Brilli, Calesini, Santoni, Longoni, Gambuti, Polini, Rotondi. Allenatore: Sig. Emanuele Pessina



Arbitro: Sig. Giannini Sanguettoli Fausto della sez. di Bologna

Assistente 1: Sig. Mazzotti Matteo della sez. di Ravenna

Assistente 2: Sig. Matarazzo Luca della sez. di Imola



Sintesi gara:

Goal: 74' Baldini Matteo, 78' Urbinati Mattia, 82' Meluzzi Lorenzo.

Ammoniti: 12' Laro Cristian, 40' Rocchetti Paolo, 48' Monaldi Diego, 88' Imola Simone.