Basket femminile, la Renauto Under 18 schianta lo Junior Ravenna e la Nuova Virtus Cesena

Sport

Rimini

| 23:47 - 14 Novembre 2018

Non serve una gara da stropicciarsi gli occhi alla RenAuto U18 di coach Pier Filippo Rossi per avere ragione del Junior Ravenna: le rosanero vincono senza patemi, accumulando vantaggio quarto dopo quarto pur tirando con cattive percentuali, e alla fine, più che godersi il successo, devono fare i conti con l’infortunio di Borsetti, uscita dopo pochi minuti per un infortunio alla caviglia che sarà valutato nei prossimi giorni.

"Partita non bella - spiega coach Rossi -, in cui ancora una volta abbiamo fatto meglio nel secondo tempo".

HAPPY BASKET-Junior RA 72-43 (13-5; 17-13; 23-15; 19-10)

RENAUTO: La Forgia 12, Palmisano 12, Palmisani, Pignieri 12, Tosi 12, Borsetti 4, Poplawska Li., Poplawska La. 6, Lazzarini A. 8, Zannoni 2. All. Rossi

Netta vittoria delle RenAuto U18, guidata per l'occasione da coach Eros Bezzi: le rosanero impongono fin dalla palla a due il proprio ritmo alla Nuova Virtus e fanno tutto bene sia in attacco che in difesa. Ne nasce una partita senza storia in cui il divario aumenta gradualmente senza pause con rotazioni ampie e tutte e dodici le giocatrice a referto a segno.

"Molto meglio rispetto alla gara di lunedì - spiega coach Bezzi -, perché abbiamo mantenuto l'intensità per tutti i 40'. Sin dall'approccio le ragazze sono andate a cento all'ora aggredendo in difesa, finalmente con buoni aiuti e girando bene la palla in attacco".

La RenAuto U18 tornerà in campo alle scuole Bertola lunedì 26 novembre, alle ore 20.30, per il match con la Libertas Forlì.

Nuova Virtus Cesena-HAPPY BASKET 34-73 (6-15; 11-20; 7-21; 10-17)

RENAUTO: La Forgia 8, Palmisano 12, Palmisani 13, Pignieri 14, Tosi 9, Poplawska Li. 2, Poplawska La. 4, Panzeri 2, Lazzarini A. 2, Lazzarini N. 1, Zannoni 6. All. Bezzi