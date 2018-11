Calcio Eccellenza, in Coppa Italia poker del Cattolica in casa del Diegaro. Bianchi, stop per due turni

Sport

14 Novembre 2018

In Coppa Italia il Cattolica riscatta il momento difficile che attraversa in campionato (intanto il difensore Bianchi è stato squalificato per due turni) ha espugnato il campo del Diegaro per 4-0 salendo a quota 6 nella classifica del girone 4 della seconda fase, staccando proprio il Diegaro (entrambe le compagini avevano battuto il Cotignola nei turni precedenti). A segno Sylla al 13′ del primo tempo. Al 39′ Bartomioli raddoppia. Al 44′ Sartori mette al sicuro il risultato. In chiusura la rete del poker firmata da Palazzi.