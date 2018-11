Calcio Prima cat., il Bellaria punito con lo 0-3 a tavolino: un giocatore non era in regola col tesseramento

Sport

Rimini

| 23:17 - 14 Novembre 2018

In Eccellenza stop di due turni per il difensore Bianchi del Cattolica; una per Righetti (Fya Riccione).

PRIMA CATEGORIA In merito alla gara Bellaria Igea Marina – Verucchio di Prima categoria, il Giudice Sportivo ha esaminato gli atti relativi alla gara ed ha constatato che al 30’ del secondo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore n° 18 Vasili Marden del Bellaria Igea Marina. A seguito degli accertamenti esperiti dal Giudice Sportivo, è stato accertato che il calciatore in questione non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, alla società Bellaria Igea Marina è stata assegnata la sconfitta a tavolino per 0-3 e la sanzione di 150 euro. Il dirigente accompagnatore Ufficiale della Soc. Bellaria Igea Marina Pirani Marco è stato squalificato fino al fino al 28 novembre.

Sanzione di 150 euro al Mondaino perchè al termine della gara, proprio tesserato rivolgeva espressioni offensive nei confronti di un giocatore avversario.