Calcio D, la Savignanese mette alla frusta il Cesena: i bianconeri vincono in dieci con rete di Alessandro

Sport

Savignano sul rubicone

| 22:59 - 14 Novembre 2018



Niente da fare per la Savignanese nel derby di Cesena. La matricola di Farneti ha disputato una partita di grande cuore facendo soffrire nel finale la big del girone.

I gialloblù entrano in campo senza timori referenziali, attaccando senza remore e controllando il gioco più possibile con un pregevole possesso palla.

Agliardi subito ci mette una pezza anticipa Peluso in uscita, poi i bianconeri aumentano il ritmo e ci provano con il tiro a giro di Alessandro, anche se la difesa di Pazzini regge bene all'urto e non trema, sorretta da un centrocampo agile e dalle incursioni in avanti di Longobardi e Peluso, capaci di mettere in apprensione la retroguardia cesenate.

Tuttavia al 35' la contesa cambia all'improvviso. Pazzini respinge una conclusione di Tortori, ma sulla ribattuta interviene da pochi passi Alessandro, che insacca di prepotenza. Allo scadere della prima frazione la sorte non sorride a capitan Brighi, costretto ad uscire per infortunio e sostituito da Turci.

Nella ripresa la partita cala di intensità e le occasioni latitano, la Savignanese prova a risalire la china, però la stanchezza si fa sentire e, complice anche l'aumentata solidità difensiva dei locali, gli attacchi non si avvicinano al bersaglio grosso per diverso tempo. Il Cesena cerca di pungere in contropiede, poi al 32'' Tortori viene espulso direttamente per atterramento di Longobardi e allora, in superiorità numerica, i gialloblù si lanciano in avanti con coraggio. Nel finale gli assalti si moltiplicano con numerosi palloni in area di casa e la chance più grossa proprio per Longobardi, che in spaccata, davanti ad Agliardi, manda alto.

Al triplice fischio gioiscono i tifosi del Cavalluccio, ma anche per la Savignanese è stata una giornata di grande festa. Prossima sfida in Molise contro l'Olympia Agnonese.



IL TABELLINO

CESENA-SAVIGNANESE 1-0

CESENA: Agliardi, Ciofi, Noce, Benassi, Valeri, Gori (81' Tola), De Feudis, Tortori, Alessandro (89' Stikas), Campagna, Capellini (64' Casadei). A disp: Sarini, Poggi, Cola, Pastorelli, Andreoli, Bisoli. All Angelini

SAVIGNANESE: Pazzini, Giacobbi (59' Scarponi), Rossi, Gregorio, Vandi, Manuzzi R (77' Guidi), Brighi (45' Turci), Peluso (77' Giua), Gasperoni, Manuzzi F (68' Albini), Longobardi. A disp: Dall’Ara, Guidi, Succi, Giunchetti, Brigliadori. All Farneti

Marcatori: 35' Alessandro

Note: Ammoniti: Manuzzi R, Longobardi. Espulso Tortori.