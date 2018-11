Calcio D, il Santarcangelo strappa un punto sul campo dell'Agnonese. Ora il Matelica

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:22 - 14 Novembre 2018







Pareggio (1-1) per il Santarcangelo nella tana dell’Olympia Agnonese. Nel primo tempo la squadra di Galloppa (squalificato) ha tenuto in pugno la partita si è reso pericoloso prima del gol del vantaggio con Broli (foto) che ha costretto ad un super intervento il portiere classe 99 della squadra di casa. Gialloblu in vantaggio al 24′ del primo tempo con Falomi su azione di calcio d'angolo di Pigozzi. Nella ripresa l'Olympia Agnonese si è meglio organizzata. La coppia Carrieri-Cassese sfiora il pari. Al 18' il Santarcangelo sfiora il raddoppio con Pigozzi. Il pareggio al 27' con Ricciardi protagonista di un tiro al volo. Al 33' viene espulso Carrieri e pur in dieci i padroni di casa cercano la rete della vittoria senza trovarla. Ora il Santarcangelo ospiterà la big Matelica.





Olympia Agnonese: Kuzmanovic; Corbo, Carrieri, Cassese, Gentile; Pejic, Ricciardi (33’ st Bisceglia), De Simone (25’ st Lauria); De Stefano (25’ st Dezai), Jawo, Antonelli (25’ st Nyang). In panchina: Venturini, Calabrese, Caputo, Carnevale, Sorgente, Foglia. All. Foglia Manzillo.

Santarcangelo: Battistini; Corvino (42’ st Fuchi), Bondioli, Maini, Broli; Galeotti, Moroni (10’ st Merlonghi); Mancini, Pigozzi (30’ st Cinque), Guidi (25’ st Peroni); Falomi. A disp. Moscatelli, Guglielmi. All.: Abbondanza.

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Trapani.

Assistenti: Balestrucci e Morea.

Marcatori: 24’ pt. Falomi, 27' st.’ Ricciardi.

NOTE: ammoniti Guidi, Corvino, Broli, Maini. Espulso al 33' st. Carrieri per doppia ammonizione. Angoli: 2-6. Recupero: pt 1’, st 5.