Calcio D, Sammaurese trafitta a domicilio dalla Sangiustese: gol di Pezzotti nella ripresa

Sconfitta interna nel turno infrasettimanale per una Sammaurese (foto pagina fb del club) leggermente stanca dopo l'impresa di Forlì e costretta alla resa dalla Sangiustese (0-1) grazie ad un eurogo di Pezzotti al 24’ st.Mister Mastronicola spera nelle sortite offensive del suo mobile 3-5-2 con Zuppardo e Toromani terminali offensivi e Soumahin e Scarponi a dare brio alle fasce, Senigagliesi risponde con una corsia destra a sorpresa con Shiba e Buaka che avvicendanoSantagata e Argento.

Al 2' la punizione di Herrera pesca la testa di Scognamiglio, Baldassarri si rifugia in corner. Al 19’ pt: Errico dal limite alto sopra la traversa. Al 23’ sulla pressione offensiva della Sammaurese, si immola Patrizi, autore di un grande intervento a liberare l’area. Al 31’ Herrera lascia partire una conclusione debole dai 35 metri, mente subito dopo è insidiosa la sua rasoiata dopo una bella combinazione con Scognamiglio e Cheddira.

Al 38’ Sammaurese pericolosa in avanti, questa volta a salvare in corner è Shiba. Sul corner seguente finisce fuori l’incornata di Zuppardo.

Nella ripresa in avvio punizione di Pezzotti per la testa di Patrizi, fuori.8’ st: Errico lascia partire una conclusione dal limite che sibila non lontano dal palo. Al 12’ grande intervento di Chiodini in corner. Al 24’ il gol di Pezzotti: lascia partire un gran tiro dalla sinistra che si insacca sotto il sette del palo lontano. Al 43’non si concretizza il contropiede di Laringe. Al 51’ il palo dice no a Cheddira, più anche sul versante opposto non si concretizza una bella occasione.



Il TABELLINO

SAMMAURESE (5-3-2): Baldassarri, Manolo, Soumahin (41’ st Cocco), Rosini, Santoni, (41’ st Paterni), Lombardi, Scarponi, Errico (28’ st Pieri), Zuppardo, Toromani (28’ st Merciari), Louati (35’ st Diop). A disposizione: Hysa, Alberighi, Maggiola, Salvi. All. Mastronicola.

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Chiodini, Marfella, Shiba, Perfetti, Patrizi (42’ st Moracci), Scognamiglio, Pezzotti (34’ st Laringe), Camillucci, Cheddira, Herrera (36’ st Calamita), Buaka (14’ st Argento). A disposizione: Carnevali, Santagata, Papavero, Tizi, Kamara. All. Senigagliesi.

ARBITRO: Papale di Torino (El Filali di Alessandria e Salvatore Ielardi della sezione di Novara).

RETE: 24’ st Pezzotti.

NOTE: spettatori 200 circa; ammoniti Calamita, Shiba, Santoni e Maioli; corner 6-1; recupero 1’+ 8’.