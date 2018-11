Stagione eccezionale per l'Ambra di Talamello. Torna la fiera dedicata al formaggio di fossa

Eventi

Talamello

| 16:40 - 14 Novembre 2018

Il Comune di Talamello è pronto a diventare una terrazza del gusto. Sabato 17 e domenica 18 novembre il borgo medievale del riminese ospiterà la fiera dedicata all'Ambra di Talamello, il prelibato formaggio prodotto nelle fosse locali. Come di consueto si parte con "D'Vin Fossa", dalle 16 di sabato: un percorso di degustazioni di formaggio di fossa e vini con sommelier da varie cantine. Domenica 18 novembre, alle 11.30, la cerimonia di inaugurazione presso il museo Gualtieri "Lo splendore del reale". Talamello si animerà con spettacoli itineranti, bancarelle, stand gastronomici. Non mancherà il gemellaggio gastronomico, che per il 2018 coinvolgerà la patata di Montescudo. Altra grande novità della fiera la due giorni dedicata allo sport di Towe, Talamello Outdoowr Weekend (QUI i dettagli). Al microfono di Riccardo Giannini, l'Assessore al Turismo del Comune di Talamello Gianluca Zucchi.