Conad City di San Giovanni riapre dopo la ristrutturazione. Inaugurazione sabato 17 novembre

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:33 - 14 Novembre 2018

Aprirà sabato 17 novembre alle 8 il Conad di via Garibaldi 71 a San Giovanni in Marignano. Sono terminati neppure in trenta giorni i lavori di riqualificazione dei 620 metri quadrati del supermercato marignanese che per l’occasione ha potenziato anche lo staff assumendo altre quattro persone. Uno staff variegato e professionale quello del Conad marignanese che arriva a trenta unità:” il negozio - commentano i soci Conad per la maggior parte marignanesi - è uscito completamente trasformato dalla ristrutturazione e vogliamo essere certi che i clienti siano soddisfatti del risultato come lo siamo noi".

Dopo settimane di un profondo intervento di ristrutturazione, il punto vendita si presenterà alla clientela con la nuova insegna Conad City. Tante le novità che i clienti potranno trovare, a partire da un potenziamento dell’assortimento e del livello di servizio: nel negozio è stato inserito il banco pescheria con pesce fresco, mentre la gastronomia calda proporrà ogni giorno un’ampia scelta di piatti pronti per il pranzo e la cena. Potenziati anche i reparti macelleria, il banco salumi-latticini e l’ortofrutta, con prodotti biologici e di filiera corta. Per agevolare la spesa sono state inoltre inserite anche le casse self service, che consentono di risparmiare tempo.

“Questo supermercato ha una storia ultraventennale – aggiungono i soci Conad che gestiscono questo punto vendita, oltre al Conad City di San Clemente di Rimini. – Abbiamo infatti inaugurato nel marzo del 1996 e da allora abbiamo lavorato per costruire un rapporto di fiducia con i nostri clienti e con il territorio. L’intervento di ristrutturazione ci consente di avere un negozio più moderno e in grado di coniugare qualità della proposta commerciale alla convenienza quotidiana tipica di Conad. Nel negozio di San Giovanni in Marignano lavorano una trentina di persone e l’organico è stato potenziato con quattro nuove assunzioni legate ai nuovi reparti inseriti. Diamo a tutti appuntamento a sabato 17 novembre dalle 8 in negozio”.

Il Conad City sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20; la domenica dalle 8.30 alle 12.30. Sabato 17 Novembre alle 8 l'inaugurazione alla presenza del Sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli e dell’Assessore Nicola Gabellini.