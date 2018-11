Riccione cerca un nuovo gestore per il bar del Comune, presto il bando

Attualità

Riccione

| 13:44 - 14 Novembre 2018

Verrà indetto una evidenza pubblica per la concessione dell’area adibita a bar- ristoro all’interno del Municipio di Riccione. La concessione in uso sarà connessa alla presentazione di un progetto sulla gestione dell’attività di ristoro per offrire un servizio qualificato sia ai clienti del Comune, sia per i cittadini che frequentino gli uffici comunali e i dipendenti. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 3 dicembre 2018. L’amministrazione ringrazia per la fattiva collaborazione l’Associazione Amici del Savioli per l’esperienza del progetto “ Bar in Comune” che ha coinvolto dal punto di vista gestionale e organizzativo allievi con disabilità all’attività lavorativa e relazionale dell’attività di bar.