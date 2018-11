A lezione senza lo zaino, consegnati i nuovi arredi alle scuole Zoebeli e Decio Raggi

Attualità

Rimini

| 13:27 - 14 Novembre 2018

Con la consegna dell'arredo scolastico prende ufficialmente l'avvio il progetto Scuola senza zaino anche alla scuola elementare Zoebeli di Santa Giustina e alla scuola elementare Decio Raggi a san Giuliano. Dopo la sperimentazione già avviata nella scuola di San Fortunato, il progetto “Scuola senza zaino” si consolida e si allarga arrivando a coinvolgere, in totale, tre scuole riminesi. Un progetto condiviso con la scuola, in cui il Comune si occupa dei costi relativi agli arredamenti e alla logistica e la scuola della parte didattica.





“Una scuola – sottolinea l’assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini Mattia Morolli – che cresce e si rinnova mettendo al centro concetti come socializzazione e autonomia, grazie ad una stretta collaborazione tra scuole, Comune e famiglie”