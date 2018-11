Riccione Calcio Femminile ancora a caccia della prima vittoria, con Bologna è sconfitta 1-0

Sport

Riccione

| 12:32 - 14 Novembre 2018

Vince di misura il Bologna a discapito del Riccione Calcio Femminile, alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Il primo tentativo porta la firma delle padrone di casa, al 14' è Cocchi a spedire la sfera a lato, al 36' ancora Bologna, brava Rodriguez a salvare su Abouziane, che nello slancio la travolge, botta al ginocchio per la giocatrice biancazzurra costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto Ciavatta. Al 44' angolo per le ospiti, alla battuta Sintini, le bolognesi si chiudono bene e ripartono in contropiede con Abouziane che, entra in area e, solo grazie all'intervento provvidenziale di Urbinati, lo score rimane invariato. Seconda frazione: al 52' il mancino di Ligi termina di poco out, al 61' risposta di Perugini che salta Dominici ma calcia alto. Al 65' ancora Perugini scatenata sulla destra, tiro Meletti interviene ma non trattiene, sulla ribattuta si fionda Cocchi che sigla così il definitivo 1-0. Nei minuti finale ci prova, Marcattili, lanciata da Ligi, ma a tu per tu con l'estremo bolognese, manda a lato. Le parole dopo gara del tecnico riccionese Filippo Migani: "Siamo alla spasmodica ricerca di questi primi tre punti che sicuramente darebbero morale, in questo momento ci servirebbero. Bene l'entusiasmo sugli spalti da parte delle giovani che ci seguono, buono poi anche l'apporto delle giovani leve in campo. Peccato per l'ennesimo infortunio, che questa volta ha coinvolto Rodriguez, per fortuna nulla di grave. Partita giocata alla pari per la prima frazione, mentre nel corso di metà secondo tempo abbiamo perso un po’ la bussola, purtroppo abbiamo subito gol e non abbiamo saputo reagire. Confidiamo di recuperare a pieno la condizione fisica di tutte le giocatrici, cerchiamo di ritrovare la retta via". Appuntamento per Riceci & Company domenica 18 novembre Stadio Nicoletti di Riccione al cospetto dell'Imolese ore 14.30.