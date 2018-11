Famiglie in difficoltà non possono comprare medicine, appello della Caritas riminese

Attualità

Rimini

| 11:33 - 14 Novembre 2018

Da tempo la Caritas Diocesana ha iniziato un servizio di distribuzione gratuita di farmaci da banco, non soggetti a prescrizione medica. Le richieste sono in continuo aumento e stanno finendo le scorte di medicinali. Se prima la crisi colpiva le famiglie costringendole a fare a meno di alimenti, di vestiario e di generi di consumo, oggi è in difficoltà anche la capacità di procurarsi medicine.

La Caritas rivolge un appello perché chi può doni farmaci che verranno distribuiti a chi è in difficoltà

Servono soprattutto: sciroppi per la tosse, colliri, antiinfiammatori e antidolorifici (compresse, bustine, pomate), antiinflluenzali, coluttori

I medicinali devono essere in confezioni non iniziate, prodotti da banco, non soggetti a prescrizione medica

Vanno portati alla sede della Caritas in via Madonna della Scala, 7.

Per info telefonare a Caritas Diocesana 0541.26040 oppure scrivere a caritas@caritas.rimini.it