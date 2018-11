FOTO: grande festa a Cattolica per i 100 anni di nonna Francesca

Attualità

Cattolica

| 11:19 - 14 Novembre 2018

Grande festa ieri in via Malatesta per Francesca Pazzaglini, cittadina di Cattolica che ha raggiunto l'importante “traguardo anagrafico” dei 100 anni. Nata il 13 Novembre del 1908, Francesca è stata festeggiata dalla famiglia, amici e dall'Amministrazione Comunale con la presenza del Vicesindaco Valeria Antonioli a consegnare un omaggio floreale e porgere gli auguri a nome di tutta la cittadinanza.

La "nonnina" di Cattolica, raccontano i familiari, ha vissuto accanto al marito Giulio Magnani venuto a mancare nel 2000. Da sempre è stata molto attiva, dapprima lavorando nel panificio gestito a livello familiare e successivamente mettendo in piedi l'Hotel Flora che viene tuttora diretto dai nipoti della signora. La neo centenaria ha cresciuto due figlie, Anna Maria ed Angela, e visto nascere cinque nipoti (Barbara, Raffaella, Simona, Mona, Michele e Tiziano) e sei pronipoti. Un lungo percorso per Francesca Pazzaglini, ricco di esperienza, saggezza e ricordi. Per lei tutto l'affetto della comunità cattolichina.