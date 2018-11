Maiolo, va a prendere l’auto e trova le gomme tagliate

Cronaca

Maiolo

10:04 - 14 Novembre 2018

Sgradita sorpresa per un residente a Maiolo in località San Carlo. Uscito di casa alle prime luci del mattino di mercoledì, si è trovato due gomme dell'auto tagliate. La macchina, una Renault Megane nera, parcheggiata all'esterno dell'abitazione, aveva gli penumatici lato guidatore danneggiati con un coltello, incisi nello stesso punto. Il vandalo ha agito di notte; il proprietario, un 25enne della zona, era rientrato martedì sera poco dopo le 22 ed è uscito nuovamente alle 7 di mercoledì. Sembrerebbe un dispetto "isolato" senza nessun motivo particolare. Il giovane ha riferito di non aver avuto alcun problema recentemente e presenterà denuncia ai Carabinieri.