Basket giovanile, Crabs Under 13 ko contro Cesenatico

Sport

Rimini

| 09:53 - 14 Novembre 2018

La Under 13 dei Crabs è caduta per mano del Cesenatico in casa per 60-53. Cominciano bene i riminesi che ad inizio partita fanno vedere ciò su cui si lavora ogni giorno in palestra, ma anche gli avversari sono scesi in campo con la voglia di vincere, così la gara rimane in equilibrio.

A metà incontro le sensazioni sono buone, grazie ad un’ottima difesa e a buone giocate in attacco i Granchietti nel secondo quarto sono sopra di 4 lunghezze, e al rientro negli spogliatoi per l’intervallo lungo le squadre sono attaccate con il tabellone che segna 30 a 32, facendo ben sperare.

Anche nella ripresa i Crabs dimostrano il loro valore, restando attaccati nel punteggio e lottando su ogni pallone, ma gli avversari vogliono portare a casa la vittoria a qualunque costo e cominciano ad alzare il ritmo. Nel quarto periodo vengono meno le energie e non c’è più la forza per recuperare una partita che aveva dato buoni segnali e reali speranze.

“I ragazzi si sono comportati bene, dobbiamo però giocare per tutti e 40 i minuti. Stiamo riuscendo a riproporre in campo il lavoro che svolgiamo in allenamento. Il potenziale c’è, noi continuiamo a lavorare per crescere sotto tutti gli aspetti" è il commento di coach Marco Tamagnini

IL TABELLINO

CRABS 1947 - POL. CESENATICO 2000 50 - 63 (20 - 18, 30 - 32, 39 - 47)

Crabs: Pivetti 11, Bugli 0, Baietti 6, Marsili 2, Baschetti 16, Voka 5, Coccia 0, Pergolini 0, Innocenti 10, Cafiero 0, Marchetti 0, Dellabartola 2. All: Tamagnini, Galli