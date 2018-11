Rimini Rimini Calcio, piace sempre di più il laterale Guiebre: interessate Livorno e Ascoli. Prevendita per Ravenna

Sport

Rimini

| 10:28 - 14 Novembre 2018

E’ ancora presto per guardare al mercato di gennaio, ma già i club cominciano a muoversi. Uno dei pezzi migliori della rosa biancorossa è l’esterno mancino Guibre, classe 1997, prelevato dal club biancorosso dal Meldola ai tempi dell'Eccellenza. Boatos di mercato dicono che su di lui hanno puntato gli occhi club di categoria superiore come Livorno e Ascoli.

Il Rimini ha necessità di rinforzare la rosa con almeno due pedine: un centrocampista che detti i tempi del gioco e un attaccante di categoria che assicuri dei gol e magari. Per fare questo dovrà sfoltire per prima di tutto la rosa che ora è quanto mai abbondante tanto che qualche giocatore (Serafini, Serafino, Battistini, Marchetti, Cavallari) non hanno mai visto il campo.



PREVENDITA E' attiva la prevendita relativa all'incontro Ravenna-Rimini, in programma domenica 18 novembre allo stadio "Benelli" con inizio alle ore 18.30.

I tagliandi per il settore ospiti, al costo di 10 euro + diritti di prevendita (ridotto Under 18 € 5, ridotto Under 12 € 1 + diritti) potranno essere acquistati on-line tramite il canale Vivaticket (www.vivaticket.it) oppure nei seguenti punti vendita attivi in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

Rimini Reservation: piazzale Cesare Battisti 1, Rimini (0541.51331)

Tabaccheria della piazza: via Molari 10, Santarcangelo (0541.625407)

Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.622318)

Free Shop c/o Centro Atlante: via Tre Settembre 17, Dogana - Repubblica di San Marino (0549.905767)