Basket giovanile, i Crabs Under 18 travolti a domicilio dalla corazzata Stella Azzurra

Sport

Rimini

| 09:43 - 14 Novembre 2018

Nella sesta giornata di andata del campionato Under 18 di Eccellenza di basket i Crabs sono stati sconfitti a domicilio per 74-98 dalla Stella Azzurra Roma che ha dimostrato di essere un gradino sopra a tutti in questo girone. Nonostante le difficoltà oggettive dell’incontro, i Granchi sono stati bravi a tenere alta l’intensità contro un gruppo fisicamente e tecnicamente al di sopra rispetto tutte le altre squadre.

Già all’inizio della gara Roma ha messo in campo tutto il suo potenziale, dimostrando che se è la capolista imbattuta un motivo c’è. Ciò nonostante i Crabs non hanno fatto brutta figura, anche se con un po’ più di fatica ad entrare in partita hanno giocato al massimo delle loro possibilità. Questo era l’unico modo per contenere lo strapotere fisico e atletico degli avversari.

La squadra romana è sempre stata al comando, ma i Granchi non hanno mai smesso di lottare, cercando ogni volta di ricucire il divario. Certamente non è stato semplice trovare la via del canestro: entrare in area era complicato. Sono stati i canestri dalla lunga distanza a permettere ai Crabs di rimanere a galla per tutta la partita.

Alla fine le rotazioni corte, gli assenti e la miglior condizione fisica e tecnica avversaria hanno portato ad un distacco fra le due squadre maggiore rispetto a quello che è stato per l’intero incontro. Ma i biancorossi non sono usciti sconfitti dal campo, certo i due punti sono andati a Roma, ma i Crabs hanno dimostrato di non mollare mai e di lottare anche contro i più forti.

“Loro sono la squadra più forte di questo girone. Noi siamo stati bravi a contenere i vari strappi, siamo sempre rientrati - dice coach Maghelli - Partita in relativo equilibrio, loro hanno sempre mantenuto i 10 punti iniziali di vantaggio, ma vista la situazione i ragazzi sono stati bravi a mantenere l’intensità e il controllo delle emozioni in una partita decisamente difficile".

IL TABELLINO

CRABS – STELLA AZZURRA ROMA 74 - 98 (14- 27, 37 – 50, 53 - 77)

Crabs: Baroni n.e., Rosario Cruz 7 (2/4, 1/2, 0/0), Cesarini n.e., Corsetti n.e., Del Fabbro 9 (3/6, 1/3, 0/0), Veroni 8 (1/3, 2/4, 0/0), Lonfernini 6 (2/5, 0/1, 2/2), Gamboni n.e., Mazzotti 6 (0/4, 2/5, 0/0), Tongue 27 (5/7, 5/8, 2/4), Maralossou 11 (4/14, 1/3, 0/2), Montanari 0 (0/1, 0/2, 0/0). All: Maghelli, Luongo, Daccico.