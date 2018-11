Basket, Bellaria sconfitta da Argenta è fuori dalla Coppa Marchetti

Sport

Bellaria Igea Marina

| 06:10 - 14 Novembre 2018

Serata decisamente da dimenticare per il Bellaria Basket, che nei quarti di Coppa Marchetti subisce una sonora lezione per mano di Argenta, che sbanca il PalaTenda per 42-80. Una prova decisamente inconsistente per i biancoblu, quella vista in campo è decisamente la brutta copia della squadra spumeggiante vista trionfare sabato scorso contro i Giardini Margherita. Mai realmente in partita, i padroni di casa subiscono la fisicità degli ospiti, scesi in Romagna decisi a portare a casa il referto rosa: per Bellaria, l’avventura di Coppa finisce qui, con l’amaro in bocca.

I ragazzi di Domeniconi dovranno essere bravi a concentrarsi subito sul campionato: sabato farà capolino al PalaTenda Imola, ed è un’ottima occasione per tornare subito al successo, prima della rivincita di campionato contro Argenta.

I biancoblu praticamente non scendono in campo: gli ospiti si portano subito sullo 0-15, con il primo quarto che si chiude sul 7-21. Bellaria ha poche idee e fatica ad esprimere gioco, mentre Argenta interpreta la partita al meglio, aggredendo in difesa e colpendo ripetutamente in attacco. I padroni di casa provano a sbloccarsi, ma non riescono a ridurre il gap, e così si va all’intervallo sul 22-46.

La gara è decisamente in salita, e la montagna da scalare diventa impossibile quando, dopo il rientro dagli spogliatoi, il Bellaria segna appena 5 punti nel terzo quarto. Ormai il match è deciso, Argenta si limita a gestire fino al 42-80 finale.