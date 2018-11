Nuova segnaletica per emergenze e soccorso donata nel territorio di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 16:59 - 13 Novembre 2018

Una cartellonistica di soccorso è stata installata sulla pista ciclabile nel territorio del Comune di Novafeltria, da Ponte Santa Maria Maddalena a Ponte Baffoni, al servizio delle tante persone che ogni giorno la percorrono a piedi o in bicicletta. Promotore dell'iniziativa è stato il novafeltriese Riccardo Triani, operatore socio sanitario, che ha proposto l'idea al Comune di Novafeltria. In caso di malore, la persona può chiamare il 118 segnalando colore e numero del cartello, permettendo un intervento più celere dei soccorritori. Un'idea che si è concretizzata a costo zero, per la cittadinanza, grazie alla generosità dei titolari della tipografia Botticelli, che ha donato ai novafeltriesi tutti i cartelli, installati dagli operai comunali a distanza di 500 metri l'uno dall'altro.





INTERVENTI PER LA CICLABILE. Nei prossimi giorni il Comune di Novafeltria avvierà dei piccoli interventi sulla ciclabile, nelle zone Ca' del Vento, Ponte Baffoni, Campo di Lago e pozzo di Secchiano, per la ristemazione delle stradine. Nelle settimane scorse infatti i camion cisterna di Hera si sono riforniti al pozzo di Secchiano, per portare l'acqua nelle zone dell'Alta Valmarecchia colpite da siccità o nelle quali si sono registrati problemi di torbidità dell'acqua, provocando piccoli danni nelle zone, che saranno sottoposte a completo ripristino per la totale sicurezza di ciclisti e pedoni.