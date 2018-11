Al via il nuovo Cia-Conad di Villa Verucchio: 150 posti di lavoro, 400 posti auto. Investimento di 14 milioni

Attualità

VillaVerucchio

| 16:33 - 13 Novembre 2018

Quattordici milioni di euro di investimento complessivo, di cui 10 per la ristrutturazione, 150 occupati, 400 posti auto e 14mila metri quadri di superficie, 5mila dei quali destinati alla vendita: prende nuova vita l’ex area “Le Torri” di Villa Verucchio, recuperata da un precedente fallimento grazie alla progettazione condivisa tra l’amministrazione comunale e Cia-Conad.

Al suo posto sorge ora il nuovo centro Valmarecchia, che inaugura mercoledì 14 novembre alle ore 9, alla presenza del Sindaco, Stefania Sabba e dell’Amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta. A intrattenere il pubblico ci sarà il comico Paolo Cevoli.



A corredo dell’opera ci sono 6mila mq di verde pubblico e una nuova rotatoria di accesso lungo la via Marecchiese, che rientra tra i lavori concordati con il Comune a servizio dell’intero comparto. Il progetto porta la firma dell’architetto Alessandro Bucci di Faenza.



Articolato su due piani, il centro Valmarecchia ospita un superstore Conad da 2mila metri quadri, affiancato da bar self service “Con Sapore” e parafarmacia. Sullo stesso livello trovano spazio negozi di abbigliamento (Upim, Cafe del Mar), i parrucchieri della Compagnia degli artisti, l’ottica Smart, la gioielleria Fabiani, l’oggettistica per la casa di Satur e il Robinson Pet Center. Il primo piano verrà terminato e aperto nell’anno nuovo. Già assegnati gli spazi a una palestra, un centro dentale e un negozio di abbigliamento.



Il centro Valmarecchia sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 21.



«È un progetto che punta ad ammodernare l’offerta commerciale della zona, con una razionalizzazione complessiva della struttura precedente ex Torri», commenta l’amministratore delegato Cia Conad, Luca Panzavolta. «Siamo intervenuti sul precedente centro commerciale recuperando solo le parti necessarie e demolendo quelle in eccesso, così da avere una nuova realtà meglio integrata nel contesto circostante. Siamo certi di poter contribuire a potenziare la proposta commerciale a beneficio dell’intera Valmarecchia e non solo, con una offerta differenziata che spazia dall’alimentare ai servizi».



IL NUOVO SUPERSTORE CONAD



Il nuovo superstore a marchio Conad offre un’area vendita di 2mila metri con un ampio assortimento per la spesa di ogni giorno: dai tradizionali banchi freschi serviti (pesce, gastronomia, macelleria) ai corner tematici dedicati a prodotti locali del territorio. Non mancano le referenze salutistiche e legate al benessere, passando per la bottega del caffè, la casa del dolce, il baby shop e lo spazio piante e fiori. Tra le novità, si segnalano nel reparto ortofrutta il robot che affetta l’ananas e la macchina per le spremute d’arancia self. A completare l’offerta commerciale a marchio Conad ci sono inoltre una parafarmacia e il bar selfservice “Con Sapore”. In tutto sono oltre cento gli occupati in queste strutture Conad, gran parte dei quali frutto di nuove assunzioni. A gestire questi esercizi commerciali sarà la società G e B snc dei due soci Thomas Bellucci ed Emanuele Giacomini, titolari, sempre a Villa Verucchio, anche del punto vendita Conad di via Casale 60.



EVENTI IN ARRIVO



In calendario, oltre all’inaugurazione con Paolo Cevoli, affiancato dal truccabimbi Disney, anche altri momenti di intrattenimento per il

pubblico: il 18 novembre alle 16,30 sarà la volta del ballerino di Amici Gabriele Esposito, che terrà uno stage di danza con la scuola di danza New Grafic Ballet, mentre il 23 novembre è in programma lo show cooking di Valerio Braschi. Il vincitore della sesta edizione di Master Chef svelerà tutti i segreti della pasta in un laboratorio di cucina per i più piccoli a partire dalle 16,30.