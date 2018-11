In arrivo quasi 9 milioni di euro per l'edilizia scolastica riminese

Attualità

Rimini

| 15:43 - 13 Novembre 2018

Sono in arrivo per le scuole del territorio provinciale oltre 8,8 milioni di euro destinati a nuove costruzioni e ad interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria. I fondi sono di provenienza ministeriale (i cosiddetti mutui BEI), ma passano tramite l’attivazione di mutui regionali riferiti ad interventi inseriti nelle programmazioni di edilizia scolastica predisposte dalla Provincia di Rimini, in particolare la Programmazione edilizia scolastica 2015-17 e quella 2018-20. Sommati ai cofinanziamenti dei Comuni parliamo di investimenti complessivi per il nostro sistema scolastico pari a circa 11 milioni e mezzo di euro.

Tutti gli interventi e i connessi finanziamenti hanno superato i passaggi in Regione e sono pertanto in attesa della formalizzazione ministeriale, prevista entro l’anno.

La cantierabilità degli interventi in oggetto è prevista nel triennio 2019/2021 .



"Questi finanziamenti – è il commento del presidente della Provincia Riziero Santi - sono nel solco degli interventi di messa in sicurezza ed implementazione dei servizi per la riqualificazione della rete scolastica sul territorio. La Provincia svolge un ruolo di coordinamento nella formulazione delle graduatorie dei finanziamenti che io intendo giocare nella massima collaborazione con i Sindaci. La Provincia è anche destinataria di risorse per le proprie strutture. In questo caso i 2.762.500 euro alla Provincia saranno spesi per l’adeguamento sismico del polo scolastico Savioli-Volta-Fellini di Riccione."