Santarcangelo, raddoppia il servizio di aiuto compiti per alunni delle elementari e medie

| 14:39 - 13 Novembre 2018

Raddoppiano a Santarcangelo i laboratori di aiuto-compiti organizzati dal Centro per le famiglie Valmarecchia. Da diversi anni, infatti, sul territorio comunale viene promossa un’attività di supporto e affiancamento per alunne e alunni delle scuole elementari e medie del capoluogo – “Pascucci” e “Franchini” gli istituti interessati negli anni passati – che quest’anno si allarga anche alle frazioni. Fino a maggio, quindi, l’iniziativa finalizzata a far acquisire ai più giovani una maggior autonomia nello studio si estende anche alle scuole elementari “Ricci” di San Vito e “Giovanni XXIII” di San Martino dei Mulini.



“È importante aver ampliato l’offerta con l’attivazione di quattro laboratori”, dichiara l’assessore ai Servizi sociali e sanitari, Danilo Rinaldi. “Ci auguriamo in questo modo di offrire un supporto agli studenti che hanno delle difficoltà scolastiche e che risiedono non solo in centro, ma anche nelle frazioni. Tra la’ltro, l’obiettivo dei laboratori – conclude l’assessore Rinaldi – va oltre il semplice affiancamento nell’esecuzione dei compiti, dal momento che gli educatori che li conducono propongono non solo attività metodologiche per lo studio delle discipline scolastiche, ma anche strategie finalizzate a far acquisire ai ragazzi maggior autostima e motivazione”.



Intanto proseguono le iniziative del Centro dedicate ai neo genitori_ venerdì 30 novembre nei locali di piazzale Esperanto si svolgerà infatti un laboratorio sensoriale per bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, per scoprirsi e sperimentare liberamente. Dal momento che è previsto un numero massimo di partecipanti, occorre iscriversi presso il Centro per le famiglie a partire dal 19 novembre (tel. 0541/624246 – informa famiglie@vallemarecchia.it).