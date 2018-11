Boccette, nella gara di goriziana a Bagnacavallo terzo il riminese Massimo Caldari

Sport

Rimini

| 14:15 - 13 Novembre 2018

Al Csb Ca’ Del vento di Bagnacavallo il forlivese Stefano Nanni domina il folto lotto di partecipanti (152) alla seconda gara nazionale di goriziana valevole per la promozione a Master goriziana 2019/2020 e ipoteca il ritorno nella massima categoria perché dopo il favoloso terzo posto ottenuto a Firenze nella prima prova con questo successo accumula un totale di 28 punti e un vantaggio in classifica sui ravennati Daniele Orioli e Massimiliano Vassura di ben 14 punti. Nanni ha superato per due set a zero il bolognese Davide Bongiovanni in finale e il ravennate Romeo Ghirelli in semifinale e stessa sorte era toccata a tutti i precedenti avversari trovati sul cammino. Al terzo posto si è piazzato il riminese Massimo Caldari e a seguire al quinto altri quattro romagnoli; oltre ai già citati Orioli e Vassura il bellariese Enrico Ricci e l’Imolese Enrico Mazzotta.

Nella foto: da sinistra da sinistra Caldari e Ghirelli (3° cl.), Oriano Amorati (pres. Fibis Ra), Augusto Landi (Pres. Reg. Fibis E.Romagna) Bongiovanni (2° cl.), Nanni (1° cl.). In primo piano le mascotte Doha e Tiziana