Parcheggio selvaggio alla fiera di San Martino, 50 le auto sanzionate in tre giorni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:52 - 13 Novembre 2018

A due giorni dalla conclusione, il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Valmarecchia fa un bilancio della propria attività in occasione della Fiera di San Martino, che in questa edizione ha registrato un affluenza particolarmente alta.

In ciascuno dei tre giorni della manifestazione, sono stati impiegati 21 agenti del Comando di via Andrea Costa, in servizio dalle 6 del mattino alle 2 di notte, per un impegno complessivo di 500, di cui 105 in aggiunta al normale orario, con 35 doppi turni. Al personale della municipale della Valmarecchia si sono aggiunti altri 10 agenti provenienti da Comandi di polizia locale dei territori limitrofi. Venerdì 9, sabato 10, domenica 11 novembre sono state 428 le telefonate di richiesta di informazione pervenute al Comando di via Andrea Costa.

Nel corso del fine settimana gli agenti hanno rilevato un sinistro e rimosso 4 veicoli, elevato 71 sanzioni per infrazioni al codice della strada e circa 50 per sosta di veicoli all’interno delle aree verdi. Infine, sono stati rinvenuti 10 portafogli (uno dei quali con 250 euro in contanti) e 3 documenti di identità.

Il sindaco Alice Parma e l’assessore alle politiche per la sicurezza Danilo Rinaldi ringraziano tutto il personale della Polizia municipale per l’impegno profuso: “Un’attività di presidio costante, in collaborazione con lo staff della Fiera e le forze dell’ordine, che ha garantito il corretto svolgimento della manifestazione. Un ringraziamento, inoltre, va anche alle Amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione alcuni dei propri agenti durante i giorni della Fiera”.