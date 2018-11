Contributi regionali per contenere aumenti trasporto scolastico, Sant'Agata Feltria chiede un aiuto

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 13:48 - 13 Novembre 2018

La Lega Nord ha presentato un ordine del giorno in Giunta Regionale chiedendo aggiornamenti sulla ripartizione dei soldi stanziati per Agenzia Mobilità, come contributo regionale per calmierare gli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale, da utilizzarsi nei comuni delle montane e delle aree disagiate. I soldi stanziati dalla regione per il riminese sono 67.223,63 euro. Agenzia Mobilità dovrà decidere come ripartirli. Paolo Ricci, vicesindaco di Sant'Agata Feltria, richiama l'attenzione sugli "aumenti esorbitanti per gli abbonamenti degli studenti e il trattamento riservato ai cittadini di Sant'Agata che, rispetto ad altri, nonostante percorrano gli stessi km o in alcuni casi anche meno, pagano 10 euro in più al mese, creando una disparità di trattamento". Ricci si auspica anche un coinvolgimento dei comuni da parte di Agenzia Mobilità "per riuscire a far si che si vadano a sanare le disparità evidenziate e che si investano nel miglioramento dei mezzi che si utilizzano per i trasporti".