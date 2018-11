Rimini, in un vasetto in salotto nascondeva dosi di cocaina: 25enne condannato a 10 mesi di reclusione

Cronaca

Rimini

| 13:27 - 13 Novembre 2018

Nella tarda serata di lunedì i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 25enne foggiano, residente a Rimini da alcuni anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito delle segnalazioni ricevute su un insolito via vai di giovani a tutte le ore del giorno e della notte in una determinata zona della città di Rimini, nella prima periferia, i Militari sono intervenuti e al termine di una rapida attività investigativa, hanno disposto perquisizione personale e domiciliare a carico del 25enne. Nel salotto della sua abitazione, nascoste in un vasetto portaspezie, i Carabinieri hanno ritrovato 14 dosi di cocaina, del peso complessivo di 7 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato assieme a materiale per il confezionamento delle dosi. Processato per direttissima, il 25enne è stato condannato a 10 mesi di reclusione e a 1600 euro di multa, pena sospesa.