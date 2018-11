Tonno rosso fuori legge, sequestrato esemplare di 46 kg pronto alla vendita in pescheria

Cronaca

Rimini

| 12:06 - 13 Novembre 2018

Maxicontrolli della Guardia Costiera di Rimini sulla filiera della pesca. L'attività, iniziata una settimana fa, è stata condotta in tutta Italia. Per quanto riguarda la nostra zona sono stati effettuati 90 controlli ad imbarcazioni, centri di distribuzione, rivenditori, trasporto e ristorazione, 18 le persone multate per circa 38mila euro. Sequestrate reti da pesca e 110 kg di prodotto ittico.

Tra le irregolarità riscontrate più frequentemente il mancato rispetto della norma che prevede la tracciabilità e l'etichettatura del pescato, che ha portato al sequestro di un esemplare di 46 kg di Tonno Rosso. La maggior parte delle infrazioni sono state rilevate a negozi, pescherie e ristoranti.

"La finalità dell’operazione" si legge nella nota della Capitaneria "è stata quella di verificare attentamente il rispetto della normativa in materia di cattura, produzione, commercializzazione dei prodotti della pesca, a garanzia della certezza della provenienza e del metodo di produzione dei prodotti, nonché la presenza di tutte le informazioni obbligatorie in qualsiasi stadio della così detta filiera della pesca. "