Officine grandi riparazioni di Rimini, lavoratori in stato di agitazione: "Manca il personale"

Attualità

Rimini

| 11:51 - 13 Novembre 2018

Stato di agitazione per i lavoratori dell'Omcl Officina Manutenzione Ciclica Locomotive e Carrozze di Rimini. I sindacati dei trasporti esprimono preoccupazione per tre motivi principalmente: la mancanza di investimenti infrastrutturali, la mancanza di personale (altri 20 lavoratori lasceranno lo stabilimento quest’anno senza essere sostituiti), la previsione di ulteriori esternalizzazioni in palese violazione dell’accordo nazionale del 23 aprile scorso.

“Sono scelte della direzione che contraddicono sia gli obiettivi produttivi che sono stati posti, sia gli indici di presenza e di produttività degli addetti” dicono le sigle Filt Cgil – Fit Cisl – UilTrasporti. “Tanto più perché i responsabili aziendali, pur ritenendo fondate le preoccupazioni di lavoratori rispetto alle criticità denunciate, non hanno previsto alcuna azione tangibile in termini di investimenti né tanto meno di assunzione di personale. A meno che, l’intento non sia quello di far fronte non con soluzioni strutturali e una migliore organizzazione del lavoro, ma chiedendo ulteriori sacrifici e pertanto maggiore flessibilità ai lavoratori."