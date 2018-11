Privacy e nuove regole europee, se ne parla al centro congressi Sgr con i commercialisti di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:44 - 13 Novembre 2018

Quali implicazioni comporta per le attività degli studi commerciali il nuovo Regolamento Europeo Privacy? Le nuove disposizioni per la gestione e tutela dei dati personali sarà al centro dell’incontro di mercoledì 14 novembre ore 15 al Centro Congressi SGR, organizzato dalla Fondazione e Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini.

Un tema importante e di forte attualità anche per i commercialisti, che per lavoro devono gestire e trattare dati particolari. L’intervento del dott. Eric Falzone illustrerà disposizioni e principi fondamentali del Nuovo Regolamento Europeo Privacy in relazione alle attività degli studi commerciali: dal sistema organizzativo alla designazione del Data Protection Officer, dal trasferimento dati al sistema sanzionatorio.

La partecipazione al convegno è gratuita.

È stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.