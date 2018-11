Studente scuola media superiore colpito da tubercolosi: paura tra i compagni

Cronaca

Riccione

| 09:53 - 13 Novembre 2018

Uno studente di una scuola superiore di Riccione è stato trovato positivo alla tubercolosi. Il giovane da qualche tempo non stava bene e gli accertamenti hanno fatto scoprire la malattia. Le sue condizioni sono buone e si trova ricoverato in ospedale a Rimini sottoposto a terapie antibiotiche. La classe, i genitori e gli insegnati a stretto contatto con il giovane sono stati sottoposti a test diagnostico e a profilassi. Sono circa 4-6 i casi di positività emersi. Non vuol necessariamente dire che queste persone siano malate, ma che hanno anticorpi anti-tbc sviluppati in questi giorni oppure in passato.