Talamello Outdoor Weekend festival, sabato e domenica tra mountainbike, running, arrampicata sul Monte Pincio

Sport

Talamello

| 08:57 - 13 Novembre 2018

Sabato 17 e Domenica 18 Novembre la Polisportiva Colti in Castagna organizza la prima edizione del TOWE (Talamello Outdoor WeekEnd), un festival dedicato alle discipline outdoor che si possono svolgere sul Monte Pincio.

Raduno in Mountainbike, expo bici, test scarpe running, arrampicata in parete e trail running la faranno da padrone, tutto inserito nel week end dedicato al prodotto tipico di Talamello il Formaggio di Fossa nell'ambito della classica Fiera annuale.

I ragazzi dei Colti in Castagna, dopo il grande successo della gara di enduro mtb giunta alla sesta edizione che quest'anno ha visto la presenza di 200 atleti provenienti da tutta Italia, hanno deciso di ampliare l'offerta e far conoscere Talamello ed il Monte Pincio a più utenze rivolgendosi ad un pubblico non solo di appassionati delle 2 ruote ma di montagna a 360°, ed ecco la nascita del TOWE.

Il format rimane sempre quello che ha contraddistinto tutti gli eventi della Polisportiva in questi sette anni di collaborazione col Comune della Valmarecchia, professionalità, costi ridotti e divertimento, sono la ricetta fondamentale per creare un'evento di successo unico nel suo genere nella nostra zona, dice Luca Dolci presidente della Polisportiva.

Riuscire a far conoscere al meglio le proposte che questa splendida zona dell'alta Valmarecchia riesce ad offrire è il nostro obiettivo, ma sopratutto dimostrare che l'amore per la montagna riesca ad unire biker, runner, climber e amanti del trekking senza problematiche, ma con un unico obiettivo: il Divertimento!!

La giornata di sabato sarà dedicata principalmente alla Mountainbike (con raduno Enduro e risalite meccanizzate), test scarpe running e arrampicata in parete i con i ragazzi del centro Avista.

La domenica invece si corre, e la Polisportiva organizza la prima edizione del Talamello Trail, gara di Trail Running (corsa in montagna), non competitiva sulle distanze di 21 km per 1250 metri D+ e 10 km per 550 metri D+, ma anche i meno allenati avranno la possibilità di passeggiare sui sentieri del Monte Pincio in un anello di 5 km adatto a tutti.

La partenza della gara avverrà alle 9 dallo stadio di Talamello che in questi giorni sarà il cuore pulsante della manifestazione.