Calcio D, ufficiale l'arrivo al Forlì di Andrea Galassi come ds e del tecnico Stefano Protti

| 20:48 - 12 Novembre 2018

E’ ufficiale: Andrea Galassi e Stefano Protti sono rispettivamente il nuovo direttore sportivo e il nuovo tecnico del Forlì dopo l’esonero avvenuto in giornata di Nicola Campedelli e la risoluzione consensuale del rapporto con Sandro Cangini. L’accordo per entrambi, che già hanno collaborato insieme ai tempi del Cesena (Protti guidava la Primavera), è fino alla fine della stagione, del futuro eventualmente si parlerà a giugno. Sei mesi per conoscersi e centrare il traguardo che a questo punto – con 10 punti in 11 partite – non può che essere la salvezza ovviamente evitando i pericolosissimi playout.

Si tratta di due volti conosciuti nella Romagna del pallone. Il nuovo tecnico ex Sammaurese nel tardo pomeriggio ha incontrato la squadra che alle 15 si è allenata agli ordini di Dario Bettini; mercoledì il nuovo mister sarà in panchina ad Avezzano. Il preparatore atletico e il preparatore dei poertieri decideranno nelle prossime ore se restare o meno. Da definire il vice di Protti che non sarà Olivi.

Se Protti è una novità per il Forlì, Galassi al contrario è un volto noto. Da giocatore ha vestito la maglia biancorossa per due stagioni segnando complessivamente 19 reti (11 e 8) e per altrettante è stato direttore sportivo dei Galletti in serie D. Ha centrato un primo posto (promozione svanita alla spareggio con l’Imolese) e un secondo a -1 dalla prima. L'ultima sua esperienza è stato al Parma al fianco di Lorenzo Minotti riportato in serie C. La coppia sarà presentata alla stampa dopo la trasferta di Avezzano.

ste.fe.